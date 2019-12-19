المادة 15 تعطل التصويت على قانون الانتخابات العراقي

2019/12/19 | 08:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب العراقي جلسته الى الاثنين المقبل بعد ان صوت على 14 بندا من قانون الانتخابات الجديد.وارجأ المجلس التصويت على مقترح الدوائر المتعددة ب...

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