2019/12/19 | 09:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاملون بشركات التنظيف المتعاقدة مع شركة "BP" يبدأون إعتصاما سلميا مفتوحا امام مقر الشركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/19 | 09:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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