فيديو : عرض أول فيلم سعودي بتل أبيب والخارجية الإسرائيلية تُعلق

2019/12/19 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على عرض أول فيلم سعودي في بلادها.ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على (تويتر)، أن الفيلم السعودي “المرشحة المثالية” قد افتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، اليوم.وأكدت الوزارة في تغريدتها أن المشاهدين من الإسرائيليين أغرموا بالفيلم السعودي، وبمخرجته السعودية، هيفاء المنصور، مشيرة إلى […]

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