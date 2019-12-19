2019/12/19 | 09:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لأدمغة الأمهات والرضع العمل سويا بمثابة “شبكة عملاقة” عن طريق مزامنة موجات المخ عند التفاعل.ويختلف مستوى التواصل بين موجات المخ وفقا لحالة الأمهات العاطفية، فعندما تعبرن عن مشاعر أكثر إيجابية، تصبح عقولهن مرتبطة بقوة أكبر بعقول أطفالهن، وهذا ما قد يساعد الطفل على التعلم ونمو عقله.واستخدم البحث، الذي نشر في مجلة NeuroImage،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعادة الأم تساعد الطفل على التعلم وتنمية عقله وكالة صدى الاعلام للانباء.

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