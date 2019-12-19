لماذا ألقى جمهور برشلونة كرات صفراء بالملعب؟

2019/12/19 | 09:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شهدت مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وانتهت بلا غالب ولا مغلوب، لحساب مؤجل الجولة العاشرة من منافسات "الليغا"، إلقاء مشجعي البلوغرانا كرات صفراء تسببت في إيقاف المواجهة.

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