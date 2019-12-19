مواجهة من العيار الثقيل في نصف نهائي كأس الرابطة

2019/12/19 | 09:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقيمت , اليوم الخميس , قرعة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية , وذلك بعدما حسمت 4 فريق تأهلها الى الدور ماقبل النهائي من البطولة .

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