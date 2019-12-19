فيديو : أغلى “جمل” في العالم بالكويت يدخل “جينيس” كأغلى حيوان

2019/12/19 | 09:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لظهور أغلى جمل في العالم، وهو الجمل “عرنون”، والذي وصلت قيمته 16 مليون و200 ألف دينار كويتي، أي ما يقارب 200 مليون ريال سعودي! وبحسب المقطع المتداول، يظهر الجمل “عرنون” وهي يسير بتؤدة نتيجة لثقل حجمه، ويصدر منه صوت هو أقرب ما يكون لصوت زئير الأسد منه لصوت […]

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