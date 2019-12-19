مديرية البلديات العامة تعلن ﺿﻮاﺑﻂ وآﻟﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ وفقا ﻟﻼﺳﺘﻤﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

2019/12/19 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اعلنت مديرية اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،عن ﺿﻮاﺑﻂ وآﻟﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ بين المواطنين وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار 70 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻛﺰ المحافظات واﻻﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ، لافتة الى ان ﻣﻼﻛﺎﺗﻬﺎ المختصة ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺸﺮوع (المدن الجديدة) اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.وﻗﺎل ﻋﻠﻲ حسين ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت […]

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