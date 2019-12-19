النواب الأمريكي يوافق على عزل ترامب

2019/12/19 | 09:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهى مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، (الأربعاء بالتوقيت المحلي) مناقشة استمرت يوما وصوت على بندي المساءلة بحق الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.واستغرق التصويت الأول 15 دقيقة، والذي تعلق ببند […]

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