الرافدين يطلق سلف تكميلية تصل الى 25 مليون دينار

2019/12/19 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اطلق مصرف الرافدين، اليوم الخميس، السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين (5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون

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