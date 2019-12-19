وزارة الاعمار والاسكان تحدد ضوابط وآليات توزيع الأراضي وتفصح عن

2019/12/19 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حددتْ مديرية البلدياتِ العامة التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، ضوابط وآليات توزيع قطع الأراضي بين المواطنين وفقا للاستمارة الالكترونية التي

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