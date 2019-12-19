الاتصالات تسعى لتفعيل العمل بمنظومة التحاسب الآلي للنداءات الدولية

2019/12/19 | 09:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفتْ مديريةُ اتصالات الرصافة، الخميس، عن سعيها لتفعيل منظومة التحاسب الآلي الخاصة باحتساب النداءات الدولية. وقال مدير عام مديرية اتصالات الرصافة في الوزارة رئيس المهندسين جاسم رحيم عبد الرضا، إن "مديريته تسعى الى تفعيل عمل منظومة التحاسب الآلي (Billing System) الخاصة باحتساب النداءات الدولية والايرادات المترتبة خلال استخدامها"، مشيرا الى "أن ذلك سيتم بالتنسيق مع شركة (iQ) والبدالات في المناطق التابعة للمديرية". واردف أن "المديرية تعمل على متابعة موضوع التجاوزات على البنى التحتية التابعة للمديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، فضلا عن اعداد خطة تهدف الى زيادة عدد المشتركين والارقام الهاتفية من خلال عملية التسويق والعقود المبرمة مع شركة (اي كيو)".

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