2019/12/19 | 09:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الفنانة المصرية عصمت محمود عن عمر يناهز 82 عاما، حيث عانت من مرض الشيخوخة طوال السنوات الماضية.وابتعدت الفنان المصرية عن الفن بعدما قدمت آخر أعمالها “فرقة ناجى عطا الله” مع الزعيم عادل إمام قبل 7 سنوات.وولدت عصمت محمود في 14 سبتمبر 1937، ودرست في معهد التمثيل، وتنقلت بين الإذاعة ودبلجة الرسوم المتحركة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الفنانة المصرية عصمت محمود عن عمر يناهز 82 عاما وكالة صدى الاعلام للانباء.

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