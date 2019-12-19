نساء العراق في الاحتجاجات يملئن الساحات والجدران (صور)

2019/12/19 | 09:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تتجه الأنظار الى العراق منذ مطلع تشرين الاول الماضي بعد موجة الاحتجاجات التاريخية التي اجتاحت البلاد في تظاهرات مناهضة للحكومة وسياساتها.

وبرز خلال الاحتجاجات دور نسائي لافت جداً عبر المشاركة جنبا الى جنب مع الرجل، بل إن نساء ثائرات قادت بعضاً من هذه التظاهرات وشاركن في الهتافات المطلبية والسياسية.

وتخليداً لهذه المشاركة اهتم بعض الرسامين بطبع هذه الذكرى على جدران ساحات الاعتصام.

وعلى الرغم من مواجهة استنكار من الآباء والأمهات والأزواج، بسبب مخاوف على سلامتهن – حيث قتل أكثر من 500 شخص على أيدي قوات الأمن - تواصل النساء العراقيات الانضمام إلى المظاهرات، سرا في بعض الأحيان.

وبحسب الناشطين فانه في مجتمع يندر أن يحتج فيه الرجال والنساء جنبا إلى جنب، فإن حقيقة أنهم يعملون معا من أجل تحقيق هدف مشترك يعد إنجازا اجتماعيا كبيرا.

ويشهد البلاد منذ الأول من تشرين الاول موجة احتجاجات راح ضحيتها أكثر من 500 قتيلا بينما أصيب أكثر من 20 ألفا بجروح.

واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية هذه الاحتجاجات وحتى الآن تبحث القوى السياسية تعيين رئيس وزراء جديد.

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