أستراليا تعلن الطوارئ بسبب الحرائق وارتفاع درجات الحرارة

2019/12/19 | 09:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، حالة الطوارئ لسبعة أيام في ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني، بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة من شأنها تأجيج الحرائق الضخمة المستعرة منذ أسابيع.

وعلّلت رئيسة حكومة هذه الولاية الشرقية غلاديس بيريجيكليان القرار بـ"الظروف المناخية الكارثية".

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن "متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بلغ 40.9 درجة مئوية الثلاثاء، ما تجاوز الرقم القياسي البالغ 40.3 درجة مئوية في عام 2013.

وقال مكتب الطقس إن درجات الحرارة في جنوب ووسط أستراليا اليوم الخميس قد تصل إلى ما بين 8 و 16 درجة أعلى من المعتاد.

وتزيد درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية حرائق الغابات في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك أكثر من 100 حريق في نيو ساوث ويلز، وتسببت الحرارة والدخان في زيادة حالات الدخول إلى المستشفى.

وأدّت الحرائق إلى ظهور سحب من الدخان الخانق غطت سيدني أكبر مدن أستراليا.

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