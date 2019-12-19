الرافدين يصدر بيانا بشأن السلف التكميلية الاضافية للموظفين

2019/12/19 | 09:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اصدر مصرف الرافدين بيانا ، اليوم الخميس، بشأن السلف التكميلية الاضافية للموظفين، فيما اشار الى انها تصل الى 25 مليون دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة ، نسخة منه انه “اطلق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب […]

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