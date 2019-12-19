شاعر عراقي يعبر عن حبه للحشد الشعبي

2019/12/19 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الشاعر العراقي حميد حلمي البغدادي قصيدة دعم لصمود ابطال الحشد الشعبي وهم يتصدون للهجمات الداعشية التي تحاول استغلال اجواء التظاهر السلمي في العرا...

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