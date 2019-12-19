واشنطن تبين أسباب قرار خفض تواجدها الدبلوماسي في العراق

2019/12/19 | 10:25 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن ضمان سلامة موظفي الحكومة الأميركية والمواطنين الأميركيين ف...

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