2019/12/19 | 10:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة،اليوم الخميس ضبط مسؤولين في زراعة خانقين لإضرارهما بالمال العام.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة صدى الاعلام للانباء , إن”ملاكاتها في مكتب تحقيق ديالى تمكنت من ضبط المتهمين مدير زراعة خانقين ومعاونه؛ لارتكابهما عدداً من المخالفات، تمثلت بتسجيل عقد زراعي لقطعة أرض تبلغ مساحتها (50) دونماً باسم شقيق المتهم الثاني خلافاً للضوابط، وتجديد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة:ضبط مسؤولين في زراعة خانقين لإضرارهما بالمال العام وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة:ضبط مسؤولين في زراعة خانقين لإضرارهما بالمال العام) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة:ضبط مسؤولين في زراعة خانقين لإضرارهما بالمال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).