2019/12/19 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع gizchina الإلكتروني عن الموعد الذي تعتزم فيه هواوي الإعلان عن هواتف P40، التي ستصبح أقوى هواتف من إنتاج هذه الشركة.ونقل الموقع عن لسان رئيس قسم الأجهزة الاستهلاكية في هواوي، ريتشارد يو، قوله بأن الإعلان عن هواتف P40 المنتظرة من المفترض أن يجري في باريس أواخر شهر مارس المقبل.وأوضح أن هذه الأجهزة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متى تكشف هواوي عن هواتف P40 المنتظرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى تكشف هواوي عن هواتف P40 المنتظرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى تكشف هواوي عن هواتف P40 المنتظرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).