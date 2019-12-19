الحشد الشعبي يؤكد تأمين المناطق الصحراوية غرب العراق

2019/12/19 | 10:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد محور غربي الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح ، اليوم الخميس ، تأمين المناطق الصحراوية التي تربط العراق مع كل من الاردن وسوريا والسعودية .

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