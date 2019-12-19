وفد نادي الشرطة يغادر الى الرياض تحضيراً لمواجهة الشباب السعودي

2019/12/19 | 10:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه وفد فريق الشرطة بكرة القدم، اليوم الخميس الى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لمواجهة نادي الشباب السعودي، في اطار ذهاب دور ال(8) من بطولة كأس ( محمد السادس ) للاندية العربية الابطال.

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