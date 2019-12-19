الخربيط: إقرار قانون الإنتخابات أهم من البحث عن رئيس وزراء

2019/12/19 | 10:28 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةعد النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط، اليوم الخميس، إقرار قانون الإنتخابات أهم من البحث عن رئيس وزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.وقال الخربيط...

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