حزب العمال الاشتراكي - الجزائر - لا لفرض الانتخابات بالقوّة ! لنواصل حراكنا الشّعبي

2019/12/19 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر يشكّل تعيين السيّد تبّـون كرئيس للجمهورية، رغم الرفض الجماهيري المنقطع النظير للمهزلة الانتخابية التي تعدّ من أسوأ المهازل قاطبة، اغتصابا موصوفا لسيّادة الشعب الجزائري.وهكذا، واصلت سلطة الأمر الواقع عملية فرض منطقها لتطبيع الوضع عبر المرور بالقوّة حتى النهاية.و في هذا السيّاق، فإن الإعلان عن مشاركة 9 ملايين ناخب و ناخبة، لم تظهرهم القنوات التلفزيونية الخاضعة كلّها للسّلطة، فمن البديهي أنّ ذلك م......

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