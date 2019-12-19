2019/12/19 | 10:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية، نظرا لأن كل ثانية لها ثمنها مع مثل هذه الحالة الخطيرة.وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية تتمثل في آلام الصدر الشديدة، التي تستمر لمدة أطول من 5 دقائق، وضيق التنفس والتعرق الشديد والغثيان.ويعد كبار السن ومرضى السكري ومرضى القلب أكثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علامات خطيرة إذا أحسست بها اطلب الإسعاف فورا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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