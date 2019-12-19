2019/12/19 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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تجدد الاشتباكات العشائرية في ’’أبي صيدا’’ وتحذيرات من نزوح جماعي

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (19 كانون الأول 2019)، بأن ناحية ابي صيدا ما زالت تعاني من الشلل التام في حركة المرور، بسبب النزاع العشائري الذي اندلع يوم أمس، مع استمرار نزوح عشرات العوائل على خلفية ذلك.

وقال المصدر ل

بغداد اليوم - بغداد

تمكن فريق عمل من شعبة مكافحة اجرام القضاء في الاصلاح ومفرزة المتابعة من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في ذي قار.

وقالت شرطة ذي قار في بيان، انه "تم جمع المعلومات وتكثيف العمل لتحديد هوية القاتل ومن خلال ذلك توجهت اصابع ال

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر مسؤول في محافظة ديالى، الاربعاء 18 كانون الاول 2019، بان هدوءا حذرا يخيم على اجواء ناحية ابي صيدا بعد ساعات من اشتباكات متقطعة بسبب نزاعات عشائرية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هدوءاً حذرا

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