وفد “نادي الشرطة” يغادر الى الرياض تحضيراً لمواجهة الشباب السعودي

2019/12/19 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ يتوجه وفد فريق الشرطة بكرة القدم، اليوم الخميس الى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لمواجهة نادي الشباب السعودي، في اطار ذهاب دور ال(8) من بطولة كأس ( محمد السادس ) للاندية العربية الابطال.وقال رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي في تصريح : إن “ادارة النادي تركز على ضرورة تقديم اللاعبين قصارى الجهود لتحقيق النتيجة الايجابية […]

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