الموظفين المشمولين بالاحالة الى التقاعد وفق قانون التقاعد الجديد 2019

2019/12/19 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تنفيذا للمادة (1) من تعديل قانون التقاعد رقم (26) لسنة 2019 التي عدلت المادة (10) لقانون رقم 9 لسنة 2014 والتي تنص على احالة الموظف على التقاعد عند اكماله 60 سنة، ادناه جدولا تنفيذيا لهذا النص: قانون التقاعد الجديد 2019 الموظفين المشمولين بالاحالة الى التقاعد

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