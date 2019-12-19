وزارة التخطيط تحدد ﺿﻮاﺑﻂ وآﻟﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ بين المواطنين

2019/12/19 | 10:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مديرية اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺿﻮاﺑﻂ وآﻟﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ بين المواطنين وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار 70 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻛﺰ المحافظات واﻻﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ، لافتة الى ان ﻣﻼﻛﺎﺗﻬﺎ المختصة ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺸﺮوع (المدن الجديدة) اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ حسين

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