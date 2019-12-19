2019/12/19 | 10:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقد العلماء أن الغطاء الجليدي في وسط جزيرة غرينلاند ربما يحجب نهرا جاريا يتدفق بهدوء وانسياب، طوله أكثر من 1600 كيلومتر.وقال خبراء من جامعتي هوكايدو اليابانية وأوسلو النرويجية إنهم ربما اكتشفوا نهرا صاف وهادئ تحت سطح الجليد ينقل المياه من قلب جزيرة غرينلاند، التي تعد أكبر جزيرة في العالم، إلى المحيط الأطلسي عبر مضيق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء يعثرون على النهر المظلم تحت جليد غرينلاند وكالة صدى الاعلام للانباء.

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