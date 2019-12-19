أمانة بغداد:تأهيل 60 تقاطعاً مرورياً في العاصمة

2019/12/19 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد،اليوم الخميس،تأهيل وصيانة 60 تقاطعا مروريا خلال هذه السنة في بغداد .وذكر بيان للامانة تلقته وكالة صدى الاعلام ،أن”ملاكاتها في دائرة المشاريع باشرت تأهيل وصيانة 60 تقاطعا من اصل 151 تقاطعا مروريا يحتوي كل تقاطع على عدد من الأعمدة والإشارات المرورية”.واضاف أن”21 تقاطعاً يجري العمل على صيانتها وستنجز خلال الايام المقبلة

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