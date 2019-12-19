صحيفة إسبانية الحكم حرم ريال مدريد من ضربتي جزاء

2019/12/19 | 10:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي ريال مدريد أن حكم مباراة حرم الفريق الملكي من ضربتي جزاء كانتا ستغيرا مجرى المباراة التي جمعت “الميرنغي” مع برشلونة على الأرض الأخير.إنه في الدقيقة 18لم يحتسب الحكم هيرنانديز ضربة جزاء على لاعب برشلونة لينغليت لصالح فاران، وبعد دقيقتين من هذه الكرة لم يحتسب أيضًا ضربة جزاء ضد إيفان راكيتيتش لصالح نفس المدافع الفرنسي أيضًا.

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