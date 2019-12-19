عروض تخفيض جديدة على سيارة بايك X25 من سما الغربية

2019/12/19 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سما الغربية الوكيل الحصري لسيارات بايك الصينية، الخميس، عن تخفضيات كبيرة في نظام البيع نقدًا وبالاقساط.

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