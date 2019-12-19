أمريكية تحتفظ بجثة زوجها 10سنوات في ثلاجة لسبب غريب

2019/12/19 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتقد الشرطة الأمريكية أن امرأة احتفظت بجثة زوجها المتوفى في ثلاجة لمدة عشر سنوات لتجمع أكثر من 170 ألف دولار من المزايا المادية الخاصة بقدامى

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