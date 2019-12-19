2019/12/19 | 10:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفصحتْ لجنةُ الاقتصاد والاستثمار النيابيَّة، عن ستراتيجية جديدة على مدى 5 سنوات، لتوفير فرص عمل للعاطلين، بينما اوضحت أنها تتضمن منح قروض ميسرة، وإنشاء مشاريع صناعية وخدمية.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الستراتيجية الجديدة تهدف الى تفعيل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والاسكان وغيرها من المشاريع الخدمية والاستثماريَّة، من أجل توفير فرص عمل للعاطلين"، مشيرة الى انها "تنفذ على مدى 5 سنوات".





واضافت انها "تنفذ عن طريق منح قروض ميسرة للشباب العاطلين عن العمل؛ كل 7 أو 10 اشخاص يمكن منحهم قرضاً مالياً يقدر بـ 100 الى 200 مليون دينار، لإنشاء مصنع صغير لإنتاج مادة استهلاكية، بعد تقديم جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع".

ولفتت جودت الى قيام "الحكومة بحماية المنتج من خلال منع الاستيراد وإلزام الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاقد مع هذه المعامل لشراء منتجاتهم وذلك تشجيعاً للمنتج الوطني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطرح استراتيجية خمسية لتشغيل العاطلين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطرح استراتيجية خمسية لتشغيل العاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).