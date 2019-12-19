المؤشر نيكي ينخفض في بداية التعامل بطوكيو

2019/12/19 | 10:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انخفض مؤشر نيكي القياسي ببداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وهبط نيكي 0.10 % ليصل إلى 23911.46 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.10 % مسجلا 1736.73 نقطة.

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