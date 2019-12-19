مصدر امني لـ

2019/12/19 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، عن قيام قوة امريكية باعتقال قيادي بارز في الحشد العشائري بعملية انزال جوي غربي

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