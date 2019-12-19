تجدد النزاع العشائري المسلح في منطقة ابي صيدا في ديالى

2019/12/19 | 11:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تجدد النزاع المسلح يوم الخميس بين عشيرتين في منطقة ابي صيدا في محافظة ديالى.

وابلغ مصدر امني مسؤول شفق نيوز، بأن النزاع المسلح الذي اندلع منذ يوم امس تجدد اليوم الخميس بين عشيرتي شمر وربيعة في ناحية ابي صيدا.

وتعيش الناحية حالة من التوتر منذ يوم امس دفعت بعض الاسر الى مغادرة منازلهم متوجهين الى مناطق اخرى في المحافظة المختلطة من مختلف المكونات العراقية.

يشار الى ان النزاع القديم بين العشيرتين تجدد وتفاقم بقوة بعد مقتل بعد اغتيال مدير ابي صيدا حارث الربيعي ورئيس المجلس سعد صريوي قبل شهرين.





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