2019/12/19 | 11:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اللواء نشأت ابراهيم الخفاجي، اليوم الخميس، إيقاف العمل في كافّة المديريات والدوائر التابعة للمديرية في بغداد والمحافظات.وقال الخفاجي في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اوقفت العمل في كافّة المديريات والدوائر التابعة لها في بغداد والمحافظات للفترة ٢٠١٩/١٢/٢٥ ولغاية ٢٠٢٠/١/٢وذلك لنهاية السنة الماليّة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية الاحوال المدنية توقف عملها اعتبارا من يوم 25 وحتى العام المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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