السفارة الامريكية اجرت

2019/12/19 | 11:53 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

في حال تمكن حلفاء طهران من المضي في ترشيح السهيل، فإن الكتل السنية والكردية ستمضي بخيار البيت الشيعي، وتحديداً كتلته الأكبر، علما أن البناء يضم عدداً من القوى السنية.

أما على مستوى الموقف الأميركي، فقد كان لافتا، بحسب مصادر مطلعة، أن المعنيين في الإدارة لم يعلّقوا على خيار السهيل...

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