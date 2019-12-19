الجنسية تعلن ايقاف العمل في دوائرها ببغداد والمحافظات

2019/12/19 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إيقاف العمل في جميع مديرياتها بدءاً من الـ25 من الشهر الحالي وحتى الثاني من شهر كانون

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