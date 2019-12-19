2019/12/19 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

دعا مدير شبكة الحماية الاجتماعية في البصرة سمير طالب, جميع المستفيدين في المحافظة من تحديث معلوماتهم لاستمرار صرف رواتبهم بشكل منتظم.

وقال طالب لـ"لعهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الحماية الاجتماعية في البصرة يدعو عبر "العهد نيوز" المستفيدين لتحديث معلوماتهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير الحماية الاجتماعية في البصرة يدعو عبر "العهد نيوز" المستفيدين لتحديث معلوماتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).