ريال مدريد يعترض على الاداء التحكيمي في الكلاسيكو

2019/12/19 | 11:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعترض نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، على الأداء التحكيمي في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، بسبب عدم احتساب حكم اللقاء أليخاندرو هيرنانديز ضربتي جزاء استحقها لاعب الملكي، الفرنسي رافائيل فاران.

وذكر النادي في بيان احتجاجاً على اداء حكم المباراة التي لعبت في معقل برشلونة "كامب نو" وانتهت بالتعادل السلبي "اللاعب الفرنسي تعرض لتدخل عنيف من لينغليت وبعدها بدقيقتين قام إيفان راكيتيتش بجذبه من قميصه".

وتابع "كان رافائيل فاران محورا لأكثر لقطتين مثيرتين للجدل في الكلاسيكو بملعب كامب نو.



اللاعب الفرنسي كان يستحق الحصول ضربتي جزاء لكن هيرنانديز لم يحتسب أي شيء".

وأضاف ان "في الدقيقة الـ17 تقدم المدريدي للعب ضربة ركنية وبعدها تعرض لتدخل عنيف من لينغليت في فخذه الأيمن داخل منطقة الجزاء لكن لا الحكم ولا الفار (حيث كان يوجد دي بورجوس بينجويتشيا) لاحظا أنها ركلة جزاء".

وأنهى الريال البيان قائلا ان "بعد دقيقتين وفي ضربة ركنية جديدة جذب راكيتيتش المدافع من قميصه مما أسقطه داخل منطقة الجزاء.



ولكن مرة أخرى، لم يقرر الحكم أو الفار احتساب ركلة جزاء".

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