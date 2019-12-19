هيئة النزاهة تضبط مسؤول زراعة خانقين ومعاونه لإضرارهما بالمال العام

2019/12/19 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة ضبط مسؤولين اثنين في دائرة زراعة خانقين لارتكابهما عدة مخالفات، ألحقت الضرر بالمال العام.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة تمكن ملاكاتها في مكتب تحقيق ديالى من ضبط مدير زراعة قضاء خانقين ومعاونه لارتكابهما عدداً من المخالفات تمثلت بتسجيل عقد زراعي لقطعة أرض تبلغ مساحتها خمسين دونما باسم شقيق المتهم الثاني خلافا للضوابط، وتجديد عقد أرض زراعية بمساحة عشر دونمات تعود لوالد أحد المتهمين المتوفى وتحويل العقد باسم المتهم.

وأضاف البيان ان المتهمين قاما بتغيير وصف أرض زراعية إلى أرض جبلية تقع خارج حدود البلدية لغرض الحصول على موافقات انشاء معمل عليها، مشيرا الى اصدار قرار بتوقيفهما وفقا لأحكام المادة ثلاثمئة وأربعين من قانون العقوبات.

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