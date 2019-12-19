لاعب دولي سابق يربط هدف رونالدو بنظرية (نيوتن)

2019/12/19 | 11:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كتب اللاعب الدولي السابق عباس عبيد، اليوم الخميس، عن الهدف الذي سجله كرستيانو رونالدو في مرمى سامبدوريا من ارتقاء عال.

وقال عبيد في منشور على صفحته في الفيس بوك، وتابعتها "الغد برس"، "أي جاذبية هذه التي يتحدث عنها نيوتن حيث ينص قانون الجذب العام للعالم أسحاق نيوتن هو وجود قوة جذب بين أي جسمين في الكون تتناسب بالطرد مع حاصل ضربهما وعكسيا مع مربع المسافة بين مركزيهما ولكن التساؤل الذي أطرحه هل توجد هذه المفاهيم في هذه اللقطة لرونالدو".

وبين ان "كرستيانو رونالد بعمر 35 سنة ومازال يملك لزوجة ومرونة وقوة عضلات تدفعه بهذه الوضع الارتقائي للأعلى وفوق كل هذا الحضور الذهني والحدس بمكان وصول الكرة وتوقيت الاتصال بالكرة الذي يحتاج توافق فكري عضلي عالي جدا".

وتابع في عالم كرة القدم من الطبيعي جدا ان "اللاعب بعد سن الثلاثين يبدأ العد العكسي للأبداع والعطاء لكن كرستيانو له رأي آخر".

وزاد عبيد ان "اسرار القمة البدنية التي يتمتع بها رونالد تجدوها عند انطونيو كاسبر مدرب اللياقة الخاص به".

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