مصر تعلن اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز

2019/12/19 | 11:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مصر، اليوم الخميس، اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في منطقة "أبوسنان" الواقعة في الصحراء الغربية.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان أن "الاكتشاف النفطي الجديد تحقق "عند انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة".

وأوضحت أن "الحقل الجديد معدل إنتاجه 7000 برميل من الزيت الخام يوميا و10 ملايين متر مكعب من الغاز".

ولفتت إلى أن "الاكتشافات الجديدة في الصحراء الغربية لا زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة، خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم الذي تشهده التكنولوجيات الحديثة والتي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة".

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