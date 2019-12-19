2019/12/19 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لبنان : بدء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لبنان : بدء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).