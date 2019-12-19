الامن النيابية : تقرير التحقيق في أحداث ذي قار يستكمل الأسبوع المقبل

2019/12/19 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن موعد استكمال التقرير النهائي باحداث محافظة ذي قار.

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