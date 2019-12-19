الشيخ علي للمتظاهرين في التحرير: محاولات لتكليف ’’شخصية مهزوزة’’ بتشكيل الحكومة

2019/12/19 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس تحالف تمدن، فائق الشيخ علي، الخميس (19 كانون الأول 2019)، في خطاب وجهه للمتظاهرين الموجودي...





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