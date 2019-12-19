انطلاق عملية عسكرية لتطهير وادي حوران والمناطق المحيطة به

2019/12/19 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الخميس (19 كانون الأول 2019)، قطع خط تسلل عناصر داعش إلى العلم، وتكريت، في محافظة صلاح الدين.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي قطع خطر تسلل داعش إلى تكريت والعلم من

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، الخميس (19 كانون الأول 2019)، بإطلاق سراح 4 متظاهرين اعتقلوا يوم أمس، غربي محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية اطلقت سراح 4 متظاهرين، تم اعتقالهم، يوم امس في منطقة الرم

بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس (19 كانون الأول 2019)، وصول قوة قتالية خاصة من بغداد لتعزيز أمن ديالى في بعض النقاط الساخنة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة قتالية خاص

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